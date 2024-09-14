На Западе предрекли катастрофу в случае разрешения ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием

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Разрешение Украине ударять вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведёт к катастрофе. Об этом предприниматель Ким Дотком написал на своей странице в соцсети Х.
Он написал, что мир находится очень близко катастрофе.
Последнее время западные политики всё чаще поднимают вопрос снятия ограничения для ВСУ на использование поставленных Западом дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России. Однако, как ранее писала газета Financial Times, это не станет панацеей для Киева и его положения на поле боя. При этом журналисты указывали на то, что скептицизм западных чиновников по этому вопросу связан с ограниченным количеством таких ракет в арсенале ВСУ.
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Анастасия Чинкова