ЖизнеспособностьЕвропейского союза (ЕС) продолжает подрываться финансовой и военной помощью Украине, которая не является и никогда не будет членом ЕС. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.