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ЖизнеспособностьЕвропейского союза (ЕС) продолжает подрываться финансовой и военной помощью Украине, которая не является и никогда не будет членом ЕС. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не будет его членом. Это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов», – написал он.
Боуз также отметил, что поддержка Киеву со стороны ЕС показывает всему миру, что Брюссель теперь является лишь продолжением «политической руки НАТО».
Ранее Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден сделал противоречивые заявления о вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.
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Александр Климов