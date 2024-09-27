Комбат ВСУ пожаловался на действия ВС РФ на фронте

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Меняющаяся погода не станет препятствием для наступления российской армии по всем фронтам. Об этом журналистам NTA рассказал комбат подразделения ударных дронов ВСУ Юрий Федоренко.
«Бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», — пояснил боевик.Федоренко добавил, что российские пехотинцы продвигаются при любых погодных условиях и даже при распутице и исчезновении «зеленки». Он уточнил, что при боях в Артемовске ВС РФ были вечером по пояс в воде, а днем пробирались сквозь снега.
«Они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», — резюмировал собеседник.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.
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