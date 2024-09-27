«‎Катастрофическая ситуация»: На Западе назвали город, который скоро сдадут ВСУ

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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что совсем скоро обрушится сопротивление окруженной украинской группировки в Угледаре. Об этом пишет РИА Новости.
В своем блоге на YouTube он отметил, что «ситуация в Угледаре катастрофическая». По его словам, все понимают, что город не останется надолго под контролем Украины.
Аналитик рассказал, что российские военные контролируют все дороги в городе. Помимо этого, они окружили солдат Вооруженных сил Украины.
По его словам, если украинские бойцы предпримут попытку покинуть Угледар, они столкнутся с большими потерями. Кроме того, он рассказал, что после прекращения сопротивления со стороны ВСУ российским военным понадобится некоторое время для зачистки города.
Ранее сообщалось, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По словам бывшего спикеар генштаба ВСУ Владислава Селезнева, украинским военным пора отступать.
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«Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — отметил он.
Аналитик рассказал, что российские военные контролируют все дороги в городе. Помимо этого, они окружили солдат Вооруженных сил Украины.
По его словам, если украинские бойцы предпримут попытку покинуть Угледар, они столкнутся с большими потерями. Кроме того, он рассказал, что после прекращения сопротивления со стороны ВСУ российским военным понадобится некоторое время для зачистки города.
Ранее сообщалось, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По словам бывшего спикеар генштаба ВСУ Владислава Селезнева, украинским военным пора отступать.
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Дарья Осипова