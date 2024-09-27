Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Бойцы ВС РФ ликвидировали огромное количество техники Запада в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Rundschau.
Обозреватели особо отметили потери боевиков ВСУ в плане танков, что очень беспокоит авторов материала.
По данным журналистов, киевский режим за все время боевых действий лишился как минимум 935 танков и более шести тысяч БМП. Большинство из них предоставила Германия, уточняют публицисты.
Запад и Евросоюз стали помогать украинским неонацистам на фоне спецоперации в Донбассе.
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По данным журналистов, киевский режим за все время боевых действий лишился как минимум 935 танков и более шести тысяч БМП. Большинство из них предоставила Германия, уточняют публицисты.
«Пока Германия поставляет Киеву радары для наблюдения за воздушным пространством, многие из уже предоставленных Берлином танков один за другим навсегда остаются на полях сражений между Харьковом, Донбассом и Запорожской областью», — говорится в публикации.
Запад и Евросоюз стали помогать украинским неонацистам на фоне спецоперации в Донбассе.
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Никита Кротов