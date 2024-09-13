Действия президента Украины Владимира Зеленского могут спровоцировать третью мировую войну. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что на самом деле «план победы» Зеленского заключается в том, чтобы Украина проиграла в конфликте. Причём, страна должна потерпеть такое сильное поражение, чтобы союзникам страны не осталось ничего другого, кроме как ввести свои войска и развязать третью мировую войну.
Днём ранее президент России Владимир Путин, комментируя обсуждение Западом разрешения ударов вглубь территории РФ, подчеркнул, что речь идёт сколько не о снятии запрета на использование западного оружия, сколько о прямом вовлечении в украинский конфликт.
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Анастасия Чинкова