Стало известно, сколько ракет Storm Shadow осталось у Киева

Фото: iStock/PavelRodimov
У Киева после ударов по Крыму осталось немного ракет Storm Shadow. Об этом информирует издание Telegraph, ссылаясь на источники в военной сфере.
Франция и Великобритания поставляют ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми они наносят удары по российским тылам и гражданским объектам.
Боевики применяли их для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю.
Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, пояснила, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины западным дальнобойным оружием вглубь РФ может спровоцировать Российскую Федерацию, тогда Америке, по ее словам, придется отправить на Украину «подкрепление».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Читайте также:
Минобороны России сообщило о поражении пункта дислокации с 10 бойцами ВСУ
Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Боевики применяли их для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю.
«У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — отмечает издание.
Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, пояснила, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины западным дальнобойным оружием вглубь РФ может спровоцировать Российскую Федерацию, тогда Америке, по ее словам, придется отправить на Украину «подкрепление».
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
Читайте также:
Минобороны России сообщило о поражении пункта дислокации с 10 бойцами ВСУ
Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова