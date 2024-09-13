В Британии исключили одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал исчезновение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Он отметил, что отсутствие генерала в публичном пространстве вызывает серьезные опасения, особенно на фоне неудач украинских войск в Курской области. О том, что произошло с Сырским на самом деле и связано ли его исчезновение с ракетным ударом ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».