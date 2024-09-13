В Британии исключили одобрение ударов вглубь России на встрече с Байденом

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Великобритания и США не планируют давать Украине разрешение на использование западного оружия для нанесения ударов по целям на территории России. Об этом сообщает телеканал ITV, ссылаясь на британского премьер-министра Кира Стармера.
В пятницу Стармер встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запретов на удары по России.
Однако Стармер чётко дал понять, что не собирается снимать этот запрет. Об этом он заявил в беседе с журналистами телеканала в самолёте по пути в Вашингтон.
По его словам, решение о применении ракет Storm Shadow является тактическим, а их беседа с Байденом будет сосредоточена на стратегии.
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Однако Стармер чётко дал понять, что не собирается снимать этот запрет. Об этом он заявил в беседе с журналистами телеканала в самолёте по пути в Вашингтон.
По его словам, решение о применении ракет Storm Shadow является тактическим, а их беседа с Байденом будет сосредоточена на стратегии.
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Анастасия Чинкова