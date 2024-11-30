На Западе предсказали бегство до пяти миллионов украинцев в связи с проблемами со светом и теплом

Постоянный представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов заявил, что принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) и США. Об этом пишет РИА Новости.