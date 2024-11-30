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На Западе предсказали бегство до пяти миллионов украинцев в связи с проблемами со светом и теплом

Times: Запад ждет до 5 млн беженуев с Украины из-за проблем со светом и теплом
Этой зимой западные власти ожидают до 5 миллионов беженцев с Украины из-за проблем со светом и теплом, сообщает The Times.
В статье говорится, что массовое бегство людей изcУкраины произойдет в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей после атаки на энергосистему.

The Times пишет, что это число значительно увеличится, если российская армия сможет прорвать фронт.



По данным Министерства обороны Российской Федерации, за неделю с 23 по 29 ноября российская армия нанесла по Украине один массированный и 32 групповых удара высокогорным оружием воздушного, морского, наземного базирования.

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Постпред России высказался о поддержке «евротройкой» и США антииранской резолюции
Ульянов: резолюция МАГАТЭ по Ирану говорит о недальновидности «евротройки» и США
30 ноября 2024, 02:27

Фото: istockphoto.com/Rainer Puster

Постоянный представитель России при международной организации в Вене Михаил Ульянов заявил, что принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) антииранской резолюции говорит о недальновидности «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) и США. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, эти страны имеют в своей повестке дня «сильную антииранскую программу». Дипломат заявил, что «евротройка» при принятии документа не учла факт визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран.

«И его действительные усилия по установлению конструктивного диалога с новым правительством Ирана для решения оставшихся проблем и обеспечения прочного стабильного сотрудничества с Тегераном», – заявил Ульянов.

Ранее четыре страны выступили с совместным заявлением, в котором поддержали антииранскую резолюцию МАГАТЭ.

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#магатэ
#иран
#великобритания
#франция
#германия
#сша
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Байден высказался об угрозах в адрес команды Трампа
30 ноября 2024, 01:54

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что администрация США активно занимается угрозами команде избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, власти США совместно с ФБР расследуют случаи ложных вызовов полиции (своттинга), а также угроз в адрес будущих членов кабинета Трампа.

«Мы усердно работаем с ФБР», – высказался Байден, отвечая на вопрос касательно данных угроз.

Ранее российский лидер Владимир Путин предупредил, что Трамп все еще не в безопасности и существует угроза его жизни.

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#джозеф байден
#сша
#владимир путин
#дональд трамп
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В МИД допустили возобновление ядерных испытаний
Рябков: перед РФ стоит вопрос возобновления ядерных испытаний
30 ноября 2024, 01:18

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в интервью ТАСС, что Россия сталкивается с вопросом возобновления ядерных испытаний.
По его словам, это может произойти в зависимости от экалационного курса в Соединенных Штатах.

«И я, ничего не предвосхищая, просто скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всем комплексе ее составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», – рассказал замглавы МИД.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последний раз доктрина обновлялась в 2020 году.

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#ядерное оружие
#россия
#сша
#мид рф
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Зеленского призвали попрощаоться с амбициями на вступление в НАТО
30 ноября 2024, 00:35

Владимир Зеленский

Лидер ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по ме международ делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности прекратить военные действия в обмен на приглашение Украины в НАТО. Об этом Слуцкий рассказал в своем Telegram-канале.
Слуцкий призвал Зеленского попрощаться с амбициями Украины вступить в НАТО и подчеркнул, что Россия извлекла уроки из Минских соглашений. По его словам, Москва больше не позволит западным странам вооружать Киев »за ширмой договоренностей».

«Стремление Киева в альянс — залог продолжения, а не окончания войны. Идеи по заморозке конфликта также неприемлемы», – добавил он.

Ранее Зеленский санкционировал прекращение огня на случай, если Украина окажется «под крышей НАТО».

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#леонид слуцкий
#госдума
#лдпр
#владимир зеленский
#украина
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В Киеве обвинили американскую бюрократию в задержке военной помощи Украине
30 ноября 2024, 00:24

Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Times обвинил американскую бюрократию в затягивании военной помощи Киеву.
По его мнению, медленные поставки США приведут к потерям среди украинской армии и позволят России продвинуться вперед.

«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», – заявил Подоляк.

Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что не всю сумму, за которую проголосовали в США, реализовали в рамках прямой помощи Украине.

Издание отмечает, что бюрократические трудности помешают Киеву получить оставшуюся помощь, выделенную президентом Джо Байденом до вступления в должность его преемника Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Киев ищет способ убедить избранного американского лидера в том, что постоянная поддержка Украины может принести пользу США.

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#владимир зеленский
#михаил подоляк
#украина
#поставки
#сша
#джозеф байден
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Грузинский спецназ выдвинулся к зданию парламента в Тбилиси
30 ноября 2024, 00:05

Фото: iStock/Wirestock

Грузинский спецназ выдвинулся к тбилисскому парламенту, где располагаются сторонники оппозиции, передает РИА Новости.
На площади Свободы было два водомета и десятки омоновцев. До этого силы безопасности использовали слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих с обеих сторон парламента.

Ранее сообщалось о столкновениях между отдельными протестующими и сотрудниками полиции. Силовики используют водометы «прямо со двора парламента Грузии». Некоторые из собравшихся людей пытались взломать там дверь.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении приостановить вопрос о начале переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

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#протесты
#грузия
#акция
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В Белоруссии разработали аналог Starlink
29 ноября 2024, 23:48

Фото: iStock/Derek Brumby

Белорусские военные получат разработанные в стране аналоги Starlink. Об этом сообщил начальник управления связи Вооруженных сил (ВС) Белоруссии) Вадим Романив, пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала «Беларусь 1».
Он заявил, что Белоруссия разрабатывает комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», – отметил Романив.

Ранее было принято решение отправить белорусских военнослужащих в Россию для прохождения обучения в одном из центров боевой подготовки. Генерал-майор Владимир Белый объявил, что запланированные совместные учения продолжаются.

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#белоруссия
#россия
#военные
#starlink
#александр лукашенко
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В США обвинили администрацию Байдена в пренебрежении дипломатией и эскалации войн
Экс-сотрудник Нацразведки США обвинил Байдена в пренебрежении дипломатией
29 ноября 2024, 23:34

Фото: istockphoto/dkfielding

Бывший директор Национальной разведки США Ричард Гренелл раскритиковал подход президента Джо Байдена к международным отношениям. Его слова цитирует РИА Новости.
По его словам, Байден не знает, как вести дипломатию.

«Все сводится к войне, еще больше войн и еще больше финансирования войн. Никогда раньше не видел, чтобы Госдепартаменттак отодвигали в сторону по всем вопросам», – подчеркнул Гренелл.

27 ноября агентство Reuters с опорой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Украина снизила возрастной ценз призыва на военную службу до 18 лет, чтобы быстро увеличить численность украинской армии.

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#сша
#джозеф байден
#администрация
#украина
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Израиль и США обсудят поставки американского оружия
29 ноября 2024, 23:23

Фото: iStock/Im Yeongsik

Генеральный министр обороны Израиля генерал-майор в отставке Эяль Замир посетит Вашингтон, чтобы обсудить поставки оружия Израилю с представителями Пентагона и Государственного департамента США. Об этом сообщил в X журналист Axios Барак Равид.
«Генеральный директор Министерства обороны Израиля Эяль Замир посетит Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить поставки оружия США с представителями Пентагона и Госдепартамента», – сообщил Равид.

Ранее президент США Джо Байден ранее одобрил продажу оружия Израилю на 680 миллионов долларов. Среди прочего, речь идет о комплектах Joint Direct Attack Munition (JDAM) и малоразмерных авиабомбах. Официальные лица уже сообщили о соответствующих планах Конгрессу США.

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#израиль
#сша
#поставки
#оружие
#пентагон
#госдеп
#джозеф байден
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