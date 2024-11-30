Этой зимой западные власти ожидают до 5 миллионов беженцев с Украины из-за проблем со светом и теплом, сообщает The Times.
В статье говорится, что массовое бегство людей изcУкраины произойдет в случае выхода из строя тепловых и электрических сетей после атаки на энергосистему.
The Times пишет, что это число значительно увеличится, если российская армия сможет прорвать фронт.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, за неделю с 23 по 29 ноября российская армия нанесла по Украине один массированный и 32 групповых удара высокогорным оружием воздушного, морского, наземного базирования.
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The Times пишет, что это число значительно увеличится, если российская армия сможет прорвать фронт.
По данным Министерства обороны Российской Федерации, за неделю с 23 по 29 ноября российская армия нанесла по Украине один массированный и 32 групповых удара высокогорным оружием воздушного, морского, наземного базирования.
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Александр Климов