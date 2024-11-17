«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины

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Российская армия наносит массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Сообщается, что удары начали наносить утром в воскресенье, 17 ноября. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны.
Опасность с воздуха звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным украинских СМИ, взрывы гремят по всей Украине.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Опасность с воздуха звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным украинских СМИ, взрывы гремят по всей Украине.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова