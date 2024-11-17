Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ

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Утром в воскресенье, 17 ноября, российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.
В воскресенье, 17 ноября, российская армия нанесла серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе было нарушено водоснабжение и пропал свет. В Кривом Роге прекратилась подача электроэнергии.
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«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал Сибига.
В воскресенье, 17 ноября, российская армия нанесла серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе было нарушено водоснабжение и пропал свет. В Кривом Роге прекратилась подача электроэнергии.
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Александр Бойцов