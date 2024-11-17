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Глава МИД Украины Сибига заявил об одной из крупнейших воздушных атак ВС РФ

Фото: istockphoto/Zeferli

Фото: istockphoto/Zeferli

Утром в воскресенье, 17 ноября, российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Андрей Сибига.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) он написал, что атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.

«Нам нужен мир с помощью силы, а не умиротворения», — написал Сибига.



В воскресенье, 17 ноября, российская армия нанесла серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Взрывы гремели в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе и других городах страны. При этом в Одессе было нарушено водоснабжение и пропал свет. В Кривом Роге прекратилась подача электроэнергии.

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Киев раскрыл детали «плана стойкости» Украины
Подоляк: «План стойкости» поднимет боевой дух граждан после победы Трампа
17 ноября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/ Yaraslau Mikheyeu

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк объявил, что «план стойкости», пообещавший представить глава киевского режима, призван поднять боевой дух граждан Украины после победы Дональда Трампа на выборах в США, проинформировала газета The Times.
«Это не план победы, представленный внешним партнерам, а план, представленный нашему обществу, — речь идет о мобилизации нашей экономики и общественных настроений», — обратил внимание Подоляк.

В данном плане речь идёт о защите Украины, ещё он охватывает «все самые болезненные вопросы, касающиеся устойчивости страны».

В материале газеты упоминалось, что украинское общество боится уменьшения объема военной поддержки со стороны западных государств после возвращения Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов Америки. В связи с этим советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что украинское правительство будет наращивать производство вооружений. В будущем они хотят снизить зависимость от партнёров. Иные аспекты «плана стойкости» касаются культурного наследия Украины.

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Медведев рассказал, как Зеленский пытается сохранить интерес США к войне
Медведев: Зеленский пытается сохранить интерес США, торгуя доступом к ресурсам
17 ноября 2024, 11:26

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья. По словам Медведева, по этой причине «наркоман Зеленский» пытается сохранить интерес Соединенных Штатов к войне, торгуя доступом к природным ресурсам.

Зампред Совбеза РФ добавил, что США «инвестируют» в конфликт также из-за того, что это выгодно Вашингтону для импорта своей продукции в государства Европейского союза.

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#украина
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Посол Германии в России сделал заявление о переговорах по Украине
Ламбсдорф: время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало
17 ноября 2024, 11:10

Фото: istockphoto.com/ru/FabrikaCr

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф считает, что время для переговоров по достижению мира на Украине еще не настало. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke.
По его словам, на сегодняшний день «мы, к сожалению, все еще не находимся в той точке, где можно начинать дискуссию». Ламбсдорф заявил, что до окончания украинского противостояния Европа будет поддерживать Киев.

Посол подчеркнул, что не хочет начинать разговоры о том, должна ли быть организована демилитаризованная линия, линия соприкосновения или прекращения огня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине
Украинская журналистка раскритиковала Маска из-за его слов о Зеленском
17 ноября 2024, 10:50

Фото: istockphoto.com/ru/reflection_art

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X раскритиковала американского миллиардера Илона Маска после того, как он высмеял Владимира Зеленского.
Ранее Маск иронично отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украина независимая страна и Соединенные Штаты не могут заставить ее сеть за стол переговоров. Американский бизнесмен заявил, что у предводителя киевского режима «потрясающее чувство юмора».

Панченко возмутилась, что на самом деле украинцам совсем не смешно. По словам журналистки, Зеленский всех держит в заложниках.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#маск
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«РВ»: ВС России нанесли массированный удар по критически важным объектам Украины
17 ноября 2024, 09:55

Фото: istockphoto.com/ru/zim286

Российская армия наносит массированный удар по критически важным объектам на территории Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Сообщается, что удары начали наносить утром в воскресенье, 17 ноября. Воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Опасность с воздуха звучит в подконтрольных Киеву районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно данным украинских СМИ, взрывы гремят по всей Украине.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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ВС РФ взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения ВСУ в Курахово
17 ноября 2024, 09:35

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksandr Golubev

ВС России взяли под огневой контроль ключевую трассу снабжения группировки ВСУ в Курахово. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Согласно информации источника, украинской армии снабжать свой гарнизон в Курахово теперь непросто. Отмечается, что для подвоза боеприпасов и личного состава противник пытается использовать проселочные дороги, однако они также находятся под огневым контролем российских войск.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Подпольщики раздобыли приказ об особом режиме для иностранцев в Одесской области
Подполье: в Одесской ввели запрет на въезд иностранцев на побережье Черного моря
17 ноября 2024, 08:58

Фото: istockphoto.com/ru/Michele Ursi

На Украине ввели особый режим в Одесской области, который запрещает въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом сообщается в приказе, раздобытом пророссийским подпольем и предоставленным РИА Новости координатором сопротивления Сергеем Лебедевым. Документ вступил в силу, как отмечается, с 14 октября.
Согласно приказу, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, для иностранцев вводится особый режим въезда, выезда и передвижения «на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области». Ограничения касаются, в том числе, международных организаций и консулов.

В документе указывается, что запрет будет действовать до тех пор, пока на Украине введено военное положение. При этом его положения не распространяются на военных ВСУ, СБУ, Нацгвардии и другие силовые структуры.

Отдельно подчеркивается, что патрульные в зоне действия особого режима могут проверять документы, свободно проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые дома.

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Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, сколько стоит на Украине справка об инвалидности
Пленный Доний: справка об инвалидности на Украине стоит от $4 до $8 тысяч
17 ноября 2024, 08:37

Фото: istockphoto.com/ru/vadimguzhva

На Украине справка об инвалидности стоит минимум четыре тысячи долларов. Об этом сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний.
Пленный пояснил, что такая справка освобождает от мобилизации. По его словам, эти документы покупают в основном мужчины призывного возраста.

В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве порядка 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все, кто предъявил справку, выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать».

Сам Доний был мобилизован в мае этого года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали заявление о конфликте на Украине
Боуз: Европейский союз уничтожает сам себя, помогая Украине
17 ноября 2024, 08:17

Фото: istockphoto.com/ru/artJazz

Евросоюз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По словам журналиста, Североатлантический альянс (НАТО) дает Киеву ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать РФ на более решительные действия. Боуз пояснил, что Соединенные Штаты откажутся от Украины, «как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии».

Европейскому союзу придется за всё платить, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что план избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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