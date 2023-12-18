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Польский политик Петр Кульпа заявил, что попытки украинских политиков вмешиваться во внутренние дела западных государств приведут к снижению поддержки Киева.
«Мы, как Польша, так и Украина, находимся в ситуации, в которой мы должны ожидать от американских президентов, все равно, кто бы ни был, что мы их друзья, независимо от того, демократы они или республиканцы. И мы не должны влезать, вмешиваться в эту войну, потому что их конфликт для них намного важнее, чем любые отношения с Польшей, Украиной или любой другой страной», — сказал Кульпа в ходе интервью журналисту Евгению Плинскому.
По его словам, украинская сторона хочет внедриться в войну между оппозиционной коалицией и правящей партией PiS. Такие действия официального Киева могут закончиться тем, что уровень поддержки со стороны Польши кардинально снизится.
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