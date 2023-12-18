На Украине предрекли вымирание городов

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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко выразил свою озабоченность по поводу потенциального обрушения метро в Киеве в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.
Эксперт также выразил опасения относительно малых городов, которые, по его словам, рискуют «просто исчезнуть». Он утверждает, что целые жилые районы могут быть исключены из списка из-за отсутствия финансирования, и это может привести к ликвидации жилого фонда в этих районах.
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