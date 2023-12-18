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Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык

18 декабря 2023, 01:49
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВС Украины Евгений Креховецкий поблагодарил военнослужащих ВС РФ за хорошее отношение и пригласил после окончания СВО к себе домой на шашлык. Соответствующее видеообращение опубликовано в Телеграм-канале «Южный фронт».
«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — сказал Креховецкий.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ деморализованы, при этом офицеры используют их как пушечное мясо. Военнопленный также выразил надежду, что российская армия продолжит свою работу, а спецоперация закончится в ближайшее время.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева
Экс-разведчик Риттер: ВСУ теряют до 90 процентов мобилизованных бойцов
18 декабря 2023, 02:10

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на большие потери среди мобилизованных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связал это с некомпетентностью киевских властей и руководства ВС США.
Он отметил, что по данным военного комиссара Полтавы, от 80 до 90 процентов обученных ими бойцов либо погибли, либо получили ранения. Риттер подчеркнул, что это не выдумки, а статистика.

Экс-разведчик выразил мнение, что ответственность за эти потери лежит на НАТО. Он призвал к увольнению руководства американских вооруженных сил из-за недостаточной компетентности.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что мобилизация граждан практически не приносит результатов. По его словам, те, кто хотел вступить в ВСУ, уже это сделали в начале спецоперации, и сейчас нет четкого ответа на вопрос, кого призывают в настоящее время.

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На Украине предрекли вымирание городов
Эксперт по ЖКХ Попенко предрек вымирание многих городов Украины
18 декабря 2023, 01:46

Фото: istockphoto/JARAMA

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко выразил свою озабоченность по поводу потенциального обрушения метро в Киеве в интервью YouTube-каналу политолога Юрия Романенко.
Он назвал закрытие нескольких станций метро в Киеве «небывалой катастрофой», которая свидетельствует о полном разрушении инфраструктуры города. Попенко подчеркнул важность веры местных жителей в обещания властей о восстановлении метрополитена за полгода. Однако, по его мнению, этот процесс может затянуться из-за ограниченных финансовых ресурсов и управленческих сложностей.

Эксперт также выразил опасения относительно малых городов, которые, по его словам, рискуют «просто исчезнуть». Он утверждает, что целые жилые районы могут быть исключены из списка из-за отсутствия финансирования, и это может привести к ликвидации жилого фонда в этих районах.

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«Начали теснить»: В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Офицер Дэвис: Россия начала наступление, у ВСУ заканчиваются люди и оружие
18 декабря 2023, 01:04

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у ВС Украины после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России заканчиваются люди и оружие.
«Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь российские военные начали ВСУ теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать боевые действия просто уже некому», — сказал американский военный в эфире своего YouTube-канала.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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На Украине признали утечки военной тайны из штабов
Экс-замминистра обороны Украины Маляр признала утечки военной тайны из штабов
18 декабря 2023, 00:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале призналась, что ранее утечки секретной информации из военных штабов уже случались.
Ее комментарии связаны с сообщениями о нахождении прослушивающих устройств у главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного и его сотрудников.

«Да, у нас были случаи утечек секретной информации из штабов», — отметила Маляр.
Она добавила, что военные секреты уже неоднократно становились общедоступными.

Ранее РБК-Украина, ссылаясь на источник в военных кругах, сообщило о нахождении прослушивающих устройств в кабинете главнокомандующего ВСУ и у его сотрудников.

Эту информацию подтвердила Служба безопасности Украины (СБУ), уточнив, что устройство было обнаружено не в кабинете главнокомандующего, а в одном из помещений, которое планировалось использовать им в будущем. В результате этого было начато уголовное производство.

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«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
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Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного
«Украинская правда»: прослушку нашли и у сотрудников главкома ВСУ Залужного
17 декабря 2023, 23:59

Издание «Украинская правда» сообщило о нахождении прослушивающих устройств не только у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, но и у его сотрудников, ссылаясь на информацию от источников.
По данным источников издания «РБК Украина», в воскресенье 17 декабря в кабинете главнокомандующего была найдена подслушка. Они уточнили, что данные устройства были сделаны из неопределенных элементов, что затрудняет определение тех, кто их установил.

Ранее в интервью The Economist Залужный отметил, что конфликт на Украине оказался в застое, и ВСУ не в состоянии продвинуться вперед.

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Украинские пограничники начали использовать дроны для поимки уклонистов
Госпогранслужба Украины сообщила о поимке группы уклонистов с помощью FPV-дрона
17 декабря 2023, 23:13

Фото: iStock/vadimrysev

Пограничники Украины внедрили использование FPV-дронов с целью выявления уклонистов, пытающихся скрыться за границей. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Видео с одним из таких беспилотников (БПЛА) было опубликовано ведомством. Этот дрон помог отследить группу людей, уклоняющихся от призыва на службу.

В результате этой операции пограничники задержали троих беглецов из Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, которые пытались нелегально пересечь границу.

Ранее в Верховной Раде Украины рассматривался черновой вариант законопроекта, включающего лишение отсрочки от призыва для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.

Планировались изменения, затрагивающие также женщин: они должны были быть включены в список для призыва на воинский учет, проходить военную подготовку и быть готовыми к службе в период действия военного положения.

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Полковник Макрегор: без США Украина не протянет даже месяц против России
17 декабря 2023, 21:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что без поддержки США Украина не выстоит и месяц против России. Об этом Макгрегор написал на своей странице в социальной сети Х.
Макгрегор отметил, что Киеву необходимо как можно быстрее заключить мир с РФ. 

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. 

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#переговоры
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«РБК-Украина»: в рабочем кабинете Залужного нашли устройства для прослушки
17 декабря 2023, 21:39

Фото: iStock/ANGHI

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была обнаружена прослушка. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Отмечается, что данные устройства были найдены при подготовке кабинета к работе. 

Ранее сообщалось, что вопрос отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может перерасти из гипотетической в практическую плоскость, при этом его не собираются менять на командующего сухопутными войсками Александра Сырского. 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает связь с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, нарушая его работу. Уточняется, что так Зеленский общается с Сырским и руководителем ВС ВСУ Николаем Олещуком.

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Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев

Медведев заявил, что победа в СВО будет для России всенародной
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#сво
#всу
#украина
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Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев
Глава ГУР Украины Буданов: у принудительно мобилизованных в ВСУ «нулевой КПД»
17 декабря 2023, 20:09

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая. Об этом сообщает «Страна.ua».
Буданов отметил, что если не найти мотивацию для мобилизованных, то не имеет значения, какое количество людей принудительно или согласно нормам закона будет служить, ведь коэффициент полезного действия будет практически равен нулю. Он также добавил, что финансовая выгода не так важна для мобилизованных, к тому же у многих военнослужащих «отсутствует ощущение, что враг захватил страну» и ее нужно защищать.

Ранее Буданов заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться. По его словам, в нынешней ситуации без мобилизации нельзя обойтись.

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