Пленный командир ВСУ Креховецкий пригласил российских бойцов на шашлык

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk
Пленный командир 426-й отдельной стрелковой бригады ВС Украины Евгений Креховецкий поблагодарил военнослужащих ВС РФ за хорошее отношение и пригласил после окончания СВО к себе домой на шашлык. Соответствующее видеообращение опубликовано в Телеграм-канале «Южный фронт».
«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. И жду вас у себя дома. Шашлык будем готовить, по пятьдесят выпьем», — сказал Креховецкий.
Он отметил, что военнослужащие ВСУ деморализованы, при этом офицеры используют их как пушечное мясо. Военнопленный также выразил надежду, что российская армия продолжит свою работу, а спецоперация закончится в ближайшее время.
Читайте также:
Эксперт по ЖКХ Попенко предрек вымирание многих городов Украины
«Начали теснить»: В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Стало известно об обнаружении прослушки у сотрудников Залужного
Диана Аванесян