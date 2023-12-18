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Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью блогеру Дэнни Хайфону указал на большие потери среди мобилизованных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и связал это с некомпетентностью киевских властей и руководства ВС США.
Он отметил, что по данным военного комиссара Полтавы, от 80 до 90 процентов обученных ими бойцов либо погибли, либо получили ранения. Риттер подчеркнул, что это не выдумки, а статистика.
Экс-разведчик выразил мнение, что ответственность за эти потери лежит на НАТО. Он призвал к увольнению руководства американских вооруженных сил из-за недостаточной компетентности.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что мобилизация граждан практически не приносит результатов. По его словам, те, кто хотел вступить в ВСУ, уже это сделали в начале спецоперации, и сейчас нет четкого ответа на вопрос, кого призывают в настоящее время.
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Экс-разведчик выразил мнение, что ответственность за эти потери лежит на НАТО. Он призвал к увольнению руководства американских вооруженных сил из-за недостаточной компетентности.
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Артем Кузьмин