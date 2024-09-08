На Западе признали катастрофическое положение ВСУ

Фото: istock/Jakub Laichter
ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные деморализованы и истощены. Об этом пишет CNN. Отмечается, что особенно тяжелая для украинских боевиков ситуация складывается в районе Красноармейска.
«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии», — указано в статье.Вместе с тем один из командиров ВСУ, решивший остаться анонимным, рассказал CNN, что многие новобранцы, если им удается выжить после первого боя, отказываются воевать, покидают свои позиции или пытаются сбежать.
Читайте также:
Подготовка к удару в Курской области и «котел» для ВСУ в Донбассе: последние новости СВО
Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard
На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе
Данил Пономарев