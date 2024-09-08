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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в окружении в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил боец батальона «Айдар»* Станислав Бунятов, которого цитирует издание «Страна.ua».
По его словам, украинские войска оказались в окружении между населенными пунктами Лысовка и Желанное. Он подчеркнул, что ситуация очень тяжелая, в осажденных подразделениях много раненых.
Через этот участок ВСУ смогли отступить со стороны Невельского. Как следует из документов, ранее населенный пункт был освобожден российскими войсками.
Ранее стало известно известно, что российские войска подошли к городу Горняк в 7 км от Курахово в направлении Покровска. Кроме того, есть сведения, что в последние несколько дней российские войска продвигались в окрестностях Угледара и Великой Новоселки.
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Через этот участок ВСУ смогли отступить со стороны Невельского. Как следует из документов, ранее населенный пункт был освобожден российскими войсками.
Ранее стало известно известно, что российские войска подошли к городу Горняк в 7 км от Курахово в направлении Покровска. Кроме того, есть сведения, что в последние несколько дней российские войска продвигались в окрестностях Угледара и Великой Новоселки.
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* признан в России террористической организацией и запрещен в РФ
Александр Климов