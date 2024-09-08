Подготовка к удару в Курской области и «котел» для ВСУ в Донбассе: последние новости СВО

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Российские войска завершают операцию по очистке поселка Ивановка на западе ДНР и сейчас продвигаются в сторону близлежащего поселка Гродовка, расположенного под Красноармейском. Ситуация в Курской области остается напряженной, но контролируемой ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».
Донецкое направление
На Донецком направлении продолжаются активные боевые действия на окраинах Красногоровки. Российские вооруженные силы продолжают наступление с целью вытеснить украинские войска за Карловское водохранилище, что может стать ключевым моментом для полного освобождения Карловки от ВСУ.
Наступление российских войск продолжается также в районах Ивановки, Лисичного и Желанного. В Гродовке начались бои за контроль над населенным пунктом.
Харьковское направление
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Бои продолжаются в Волчанске и окрестностях Глубокого. ВСУ пытаются провести контратаки малыми группами, но безуспешно. Увеличение резервов украинских войск лишь поддерживает активность боевых действий в этом регионе.
Курское направление
На нескольких участках идут интенсивные встречные бои. ВСУ застряли в столкновениях, в то время как российская артиллерия и авиация наносят удары по скоплениям противника. Тем не менее, попытки продвинуться вглубь территории РФ со стороны противника продолжаются. Также поступают сообщения о накоплении резервов вблизи границы.
На западе Кореневского района продолжаются бои в районе Краснооктябрского и Вишневки, где не прекращаются атаки со стороны ВСУ. Восточнее самого Коренево фиксируется локальное продвижение российских войск. В районе Кремяное-Калиново противник укрепляется в лесополосах к юго-востоку от населенных пунктов, оборудуя новые укрепления и занимая старые опорные пункты. ВСУ также подтянули буксируемую артиллерию с целью подготовки к новому удару.
В Суджанском районе, южнее Хитровки, авиаудар ВКС РФ был нанесен по скоплению сил противника в лесополосе. Наличие личного состава и бронетехники в этом районе подтверждает, что Погребки находятся как минимум в «серой зоне».
Между Черкасским Поречным и Русским Поречным зафиксирована попытка атаки российских войск в направлении Косицы. Кроме того, западнее Спального была поражена небольшая группа пехоты ВСУ с помощью удара БПЛА.
Удары по объектам энергетики на Украине
В результате ударов ВС РФ за последние сутки были повреждены энергетические объекты в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины, сообщает Министерство энергетики страны. Ведомство также указало на повреждения объектов в контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики. Это привело к отключениям линий электропередачи, обесточиванию подстанций и остановке оборудования.
Уничтожение резервов ВСУ
Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по украинским резервам в Сумской области, сообщает Минобороны РФ. Атаки были направлены на скопления военной техники и личного состава 10 украинских бригад в различных населённых пунктах, включая Сумы, Глухов, Краснополье и другие.
Кроме того, авиация и артиллерия России атаковали украинские бригады на курском направлении, поражая позиции в таких местах, как Апанасовка, Вишневка, Борки, Казачья Локня и других населённых пунктах.
Украинские войска оказались в окружении на Покровском направлении
Подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение на Покровском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на бойца батальона «Айдар*» Станислава Бунятова. Он отметил, что ситуация для украинских военных в этом районе является крайне сложной.
«Котел» для ВСУ образовался между населенными пунктами Лысовка и Желанное. В окружении оказалось много раненых, добавил Бунятов. Он также отметил, что через этот участок украинские силы могли отступать со стороны Невельского.
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*организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена
Анастасия Хохлова