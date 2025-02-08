На Западе признали, с кем пытались бороться проекты USAID

Фото: iStock/lucky-photographer
Американское агентство USAID своими проектами пыталось бороться с успехами RT и РИА Новости. Об этом пишет британская газета Financial Times. Издание отмечает, что российские нарративы распространяются в социальных сетях вопреки запретам и санкциям западных стран.
По данным FT, агентство спонсировало множество оппозиционных СМИ из России и Белоруссии. После того, как президент США Дональд Трамп приостановил деятельность USAID для масштабной ревизии, множество подобных изданий оказались на грани закрытия, стали сокращать штат и зарплаты. Шесть белорусских СМИ и вовсе объявили о полном прекращении финансирования.
«Некоторые из проектов, финансировавшихся USAID, были сосредоточены на противодействии и развенчании «российской пропаганды», которая распространяется в социальных сетях, несмотря на западные санкции в отношении таких «пропагандистских СМИ», как РИА Новости и RT», — отмечается в материале.Читайте также:
В Швейцарии продолжают массово читать RT вопреки запретам от Евросоюза
В Индии высказались о вещании RT в стране
RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке
Данил Пономарев