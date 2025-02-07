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В Швейцарии продолжают массово читать RT вопреки запретам от Евросоюза. Об этом сообщает сам телеканал со ссылкой на швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.
В статье указывается, что с начала 2024 года RT удалось увеличить число репортажей о Швейцарии в десять раз, а с июня 2023 года по май 2024 сайт посетили 13 млн раз несмотря на действующие запреты.
Ранее росол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.
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«Уникальность RT заключается в его стремлении проникнуть в информационную сферу западных демократий с помощью дезинформации, теорий заговора и более широкого спектра новостей из мира спорта, политики и культуры», — приводят слова преподавателя по цифровой журналистике в Шеффилдском университете Англии Илью Яблокова.
Ранее росол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.
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Данил Пономарев