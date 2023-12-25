Посол РФ в Сербии: Поддержка беспорядков в Белграде идёт со стороны Запада

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Посол Российской Федерации в Республике Сербия Александр Боцан-Харченко встретился с президентом страны Александром Вучичем. По итогам встречи российский дипломат заявил, что у сербского лидера имеются неопровержимые доказательства подстрекательства беспорядков в стране со стороны Запада.
Российский дипломат отметил, что всё недовольство Вучичем и попытки дестабилизировать ситуацию в стране по «майданной» технологии идут из-за его твёрдой позиции по неприсоединению к антироссийским санкциям. Посол также добавил, что на встрече обсуждались не только протесты в Белграде но и в целом российско-сербские отношения. Это говорит о том, что Вучич с оптимизмом смотрит в будущее даже в сложившейся непростой ситуации, подчеркнул Боцан-Харченко.
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