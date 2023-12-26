Захарова: Сербии удалось не допустить украинского сценария

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала протесты в Сербии и отметила, что властям страны удалось урегулировать ситуацию и не повторить украинских событий 2014 года.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Западные страны поставили Сербию перед серьёзным выбором – либо она остаётся с Европой, либо – с Россией. Так, по её словам, Запад выставил Сербии серьёзный ультиматум «что угодно, только не с Россией», при этом не предоставив пути для решения, опираясь на национальные интересы народа.
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