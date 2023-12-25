Политолог Светов раскрыл условия, при которых протесты в Сербии прекратятся

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Политолог Юрий Светов заявил, что если власти страны окажут решительный ответ бунтовщикам, то все протесты в стране стихнут.
Он добавил, что протесты – обыкновенный сценарий, который реализуется тогда, когда оппозиция не получает желаемого на выборах.
При этом, специалист высказал мнение о том, что государственный переворот в стране не реализуется.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев также выразил надежду на то, что госпереворот в Сербии не случится, отметив участие Запада в протестных настроениях в стране.
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«За всем этим стоят силы, которые давят на правительство Сербии, чтобы они признали независимость Косово и подключились к антироссийским санкциям. А дальнейшее развитие событий зависит только от решимости властей. Если они позволят себе дать отпор и не позволят раскачивать ситуацию, то все затихнет», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Учредитель Царьграда Константин Малофеев также выразил надежду на то, что госпереворот в Сербии не случится, отметив участие Запада в протестных настроениях в стране.
«В странах, где, как говорят, царят свобода слова и демократия, особенно ловко умеют ходить в ногу. Абсолютно все — и «свободные» политики, и «независимые» журналисты. В Сербии после очередных выборов случилась явно подготовленная на Западе попытка государственного переворота. Полиция пока справилась с мятежниками», — приводит «Царьград» слова Малофеева.
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Мелисса Тимофеева