На Западе признались, как Евросоюз намерен перевооружаться

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Европейская комиссия (ЕК) намерена принять план по перевооружению Евросоюза в обход Европарламента (ЕП), задействовав 122 статью Договора о функционировании Европейского союза. Об этом сообщил евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, согласно этой статье ЕК может принимать исключительные меры, если получает поддержку от глав государств и правительств.
«Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила, что намерена собрать €800 млрд для перевооружения Европы. И она хочет сделать это без консультаций с Европейским парламентом или национальными парламентами. Другими словами, это попытка узурпации власти в ЕС, потому что нет никакого оправдания несоблюдению процедур», — пояснил политик в беседе с «Известиями».В свою очередь политолог Евгений Михайлов подчеркивает, что Евросоюз и НАТО находится в безвыходном положении и не понимают, что делать дальше. В разговоре с RT аналитик отметил, что Европе ни за что не догнать Москву в гонке вооружений, Россия сейчас опережает ее во всем — оружием, армией и финансами.
«Они только пытаются сейчас что-то сформировать... Но опять же, каждая сильная армия проверяется прежде всего в боевых действиях. Ни одна армия Европы в последнее время не принимала участия в серьезных и крупных конфликтах. А мы принимали и побеждали, и продолжаем побеждать. Так что все это заявление — это агония от бессилия того, что не удалось победить Россию», — резюмировал политолог.Читайте также:
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