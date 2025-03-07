На Западе признались, как Евросоюз намерен перевооружаться

Европейская комиссия (ЕК) намерена принять план по перевооружению Евросоюза в обход Европарламента (ЕП), задействовав 122 статью Договора о функционировании Европейского союза. Об этом сообщил евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, согласно этой статье ЕК может принимать исключительные меры, если получает поддержку от глав государств и правительств.