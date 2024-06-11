На Западе призвали серьезнее отнестись к словам Путина

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Западу стоит серьезнее отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о недопустимости использования ВСУ дальнобойного оружия НАТО. Об этом сообщил чешский политолог Петр Друлак в интервью газете Parlamentní listy.
«Такие системы обслуживаются западными военными, что кардинально меняет ситуацию. Это можно расценивать как удар одной из стран НАТО по России, и в таком случае Россия будет реагировать соответственно. Владимир Путин ясно дал это понять», — отметил аналитик.Друлак подчеркнул, что такая эскалация со стороны НАТО может привести к ракетной войне с Россией. По его словам, жители западных стран не хотят этого развития событий.
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Артем Кузьмин