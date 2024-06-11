ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

Фото: istock /Vladislav Zolotov
Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Курская, Белгородская, Брянская и Крым.
С начала года Украина атаковала Крым как минимум 220 раз. В подсчет, основанный на заявлениях региональных властей и Минобороны России, включены удары ВСУ с помощью ракет и беспилотников.
В январе 2024 года силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом и сбили воздушную цель в районе Севастополя. В феврале военными ВС РФ были уничтожены девять ракет и 10 беспилотников, которые были запущены с территории Украины. Помимо этого, украинские безэкипажные катера пытались атаковать гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Один морской дрон был уничтожен огнем артиллерийских установок, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В марте Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ. По словам губернатора Севастополя Михаил Развожаев, российские военные отразили массированную атаку на город. Было сбито больше десяти ракет. Погиб один человек, еще четверо пострадали. От ударной волны выбило стекла в жилых домах в центре города. В апреле главной целью ВСУ остается Севастополь. Российский военный корабль отбил ракетную атаку на город. В конце месяца российская ПВО сбила над полуостровом два беспилотника.
В мае ВСУ продолжили обстреливать Крым. Российской ПВО было уничтожено 66 БПЛА. Система ПВО сбила над полуостровом американские ракеты ATACMS. Украинские военные выпустили 31 ракету по территории Российской Федерации. Над полуостровом были сбиты четыре управляемые ракеты Storm Shadow, а также уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Во второй половине мая Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об отражении атаки беспилотников в городе, а глава Республики Крым Сергей Аксёнов, что в районе города Алушта зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. В результате террористических атак со стороны ВСУ в мае погибло два мирных жителя.
В июне силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова.
Украинские СМИ 10 июня распространили информацию, что Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Сообщалось, что было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечалось, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. По данным украинских СМИ, были зафиксированы пожары в чистом поле, поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов. Позже стало известно, что в пакет помощи войдут дальнобойные баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).
С мая ВСУ начали обстреливать Крым американскими ракетами ATACMS.
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров. ATACMS хранится в транспортно-пусковом контейнере, который снаряжают боеприпасом и герметизируют на заводе. Это позволяет длительное время обходиться без обслуживания и до минимума сокращает предстартовую подготовку ракеты ATACMS.
Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок.
Storm Shadow
Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года. Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Радио 1» рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.
Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.
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Атаки ВСУ на Крым
В январе 2024 года силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом и сбили воздушную цель в районе Севастополя. В феврале военными ВС РФ были уничтожены девять ракет и 10 беспилотников, которые были запущены с территории Украины. Помимо этого, украинские безэкипажные катера пытались атаковать гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Один морской дрон был уничтожен огнем артиллерийских установок, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
В марте Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ. По словам губернатора Севастополя Михаил Развожаев, российские военные отразили массированную атаку на город. Было сбито больше десяти ракет. Погиб один человек, еще четверо пострадали. От ударной волны выбило стекла в жилых домах в центре города. В апреле главной целью ВСУ остается Севастополь. Российский военный корабль отбил ракетную атаку на город. В конце месяца российская ПВО сбила над полуостровом два беспилотника.
Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью
В мае ВСУ продолжили обстреливать Крым. Российской ПВО было уничтожено 66 БПЛА. Система ПВО сбила над полуостровом американские ракеты ATACMS. Украинские военные выпустили 31 ракету по территории Российской Федерации. Над полуостровом были сбиты четыре управляемые ракеты Storm Shadow, а также уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Во второй половине мая Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об отражении атаки беспилотников в городе, а глава Республики Крым Сергей Аксёнов, что в районе города Алушта зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. В результате террористических атак со стороны ВСУ в мае погибло два мирных жителя.
В июне силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова.
Украинские СМИ 10 июня распространили информацию, что Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Сообщалось, что было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечалось, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. По данным украинских СМИ, были зафиксированы пожары в чистом поле, поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.
Дальнобойные баллистические ракеты ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM (ATACMS) и ракета STORM SHADOWATACMS
20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов. Позже стало известно, что в пакет помощи войдут дальнобойные баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).
С мая ВСУ начали обстреливать Крым американскими ракетами ATACMS.
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров. ATACMS хранится в транспортно-пусковом контейнере, который снаряжают боеприпасом и герметизируют на заводе. Это позволяет длительное время обходиться без обслуживания и до минимума сокращает предстартовую подготовку ракеты ATACMS.
Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок.
Storm Shadow
Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года. Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника.
Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников
Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне — мнение эксперта
Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Радио 1» рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.
«Когда человек выходит из квартиры — это опасно? Опасно! Когда он садится на общественный транспорт — это опасно? Опасно! Когда он переходит через дорогу по пешеходному переходу — это опасно? Опасно! Когда он едет на своем автомобиле — это опасно? Опасно! Я вам скажу, что это гораздо более опасно, чем отдых в Крыму. Я считаю, что отдых в Крыму на сегодня безопасен. Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал Сергей Павлович.
Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.
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Дарья Осипова