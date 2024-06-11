ВС РФ взорвали самолет Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево

Видео: Минобороны РФ
Армия России уничтожила украинский самолёт Су-25 точным ударом «Ланцета» на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Кадры публикуем Минобороны России в своём Telegram-канале.
«Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области», — говорится в сообщении Минобороны.
Украинский самолёт Су-25 был уничтожен прямым попаданием. При этом уничтожение украинского самолета подтверждается кадрами объективного контроля.
В своей ежедневной сводке оборонное ведомство России также сообщало об уничтожении самолетов Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины на аэродромах базирования.
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Элина Позднякова