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ВСУ столкнулись с дефицитом снарядов и изношенностью переданного Западом оружия. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на украинских артиллеристов.
«ВСУ имеет самый разнообразный парк боевой техники в мире, что создает сложности для снабжения. Западная техника требует различных запчастей и топлива, а это, в свою очередь, осложняет логистику. Например, британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 1 используют разные боеприпасы. Американские Abrams и немецкие Leopard 2 — тоже», — говорится в статье.
При этом уточняется, что исходя из этого ВСУ нуждаются в разных типах снарядов, что усложняет обеспечение войск.
Кроме того, западные танки не предназначены для использования при некоторых погодных условиях, например в дождь. Их двигатели выходят из строя из-за грязи, при этом советская техника работает более надежно.
Также ВСУ испытывают дефицит запчастей и специалистов для ремонта западной техники, что приводит к поломкам танков прямо во время боя.
Таким образом, западное вооружение на Украине оказалось неэффективным в конфликте с Россией. При этом поставка этого вооружения создаёт ВСУ дополнительные проблемы.
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Элина Позднякова