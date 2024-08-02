В США восхитились работой ВС РФ по уничтожению Patriot на Украине

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Российские бойцы смогли уничтожить сразу три ЗРК Patriot за один день в зоне спецоперации благодаря слаженным действиям. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в статье.
При этом подчеркивается, что США отправили эти ЗРК Украине именно для борьбы с российскими беспилотниками. Кроме того, уничтожены ЗРК Patriot были на фоне сообщений о прибытии в Киев первой партии истребителей F-16.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США.
Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.
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Элина Позднякова