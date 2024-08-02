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В США восхитились работой ВС РФ по уничтожению Patriot на Украине

Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три Patriot а зоне СВО
02 августа 2024, 13:19
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские бойцы смогли уничтожить сразу три ЗРК Patriot за один день в зоне спецоперации благодаря слаженным действиям. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что США отправили эти ЗРК Украине именно для борьбы с российскими беспилотниками. Кроме того, уничтожены ЗРК Patriot были на фоне сообщений о прибытии в Киев первой партии истребителей F-16.



Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США.

Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

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В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова
02 августа 2024, 13:51

Фото: istockphoto/aapsky

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по складу боеприпасов 35-й бригады морской пехоты боевиков ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Сообщается, что вскрыла местоположение склада воздушная разведка. Удар был нанесен полным комплектом ФАБ-250 УМПК. В результате украинские боевики лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.

По данным канала, 35 бригада морской пехоты ВСУ ранее действовала в Крынках, однако под плотным давлением российских военных «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ
Доброволец Тринадцатый заявил, что отбил штурм ВСУ с двумя сослуживцами
02 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ. Об этом пишет «Аргументы и факты».
«В 22-м году, скажу честно, нас сильно потрепали. Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши, вроде, прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — поделился он.

По словам добровольца, они думали, что погибнут. В разговоре по рации с командованием выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались сидеть «в опорнике», рассказал военный.

Отступать было поздно, поэтому они начали в ячейках собирать патроны, гранаты и прикидывать, где лучше пулемет поставить, а где разместиться с автоматами.

Тринадцатый пояснил, что паники не было, решили воевать. Командование предупредило о передвижениях ВСУ, которые были отсечены огнем пулемета. После этого на помощь подошли другие российские военнослужащие, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украине передали тела 250 боевиков ВСУ
02 августа 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине передали тела 250 боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Уточняется, что тела переданы в рамках репатриационных мероприятий. Передача состоялась при участии силовых структур, ведомств и международных организаций. В России об обмене пока не сообщалось.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что с подконтрольной Киеву территории вернули 95 бойцов ВС РФ, бывших в плену.

Там отмечали, что в переговорах по обмену пленниками Объединенные Арабские Эмираты выступали в качестве посредника.

Ранее стало известно, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

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#минобороны рф
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Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу
Военкор Живов: для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных операций
02 августа 2024, 11:43

Фото: istockphoto/Multipedia

Дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев дал интервью Юрию Дудю*, в котором он заявил, что хочет, чтобы «русские войска прошли еще чуть-чуть вперед, взяли Одессу» и поменяли власть в Киеве.
О том, насколько велика вероятность, что Армия России пойдет освобождать Одессу, рассказал военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1».

«Вероятность того, что мы будем брать Одессу существует, но произойдет это точно не сейчас. Одесса и Николаев — это два города, которые являются ключом к миру. Без Одессы и Николаева Украина для России опасности больше никогда представлять не будет. Освобождение этих городов это точка окончания войны, для которой пока ещё далеко», — пояснил Живов.

По словам эксперта, для освобождения Одессы необходимо провести ряд сложных, военных операций, вернуть себе плацдарм на правом берегу Днепра.

«После этого уже заниматься освобождением Одессы и Николаева. Будет мобилизация или нет, никак прямо не связано с освобождением этих городов. Тут именно текущие возможности российской армии: наличие десантных кораблей, наличие возможности по правому берегу Днепра дойти до Одессы. На текущей момент до освобождения Одессы далеко и говорить об этом рано», — заключил он.

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Ранее американский миллиардер и генеральный директор компании Tesla Илон Маск заявил, что вопрос о взятии Россией Одессы является последним оставшимся в украинском конфликте. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер отмечал, что по окончании конфликта с Украиной Одесса и Харьков, наряду с Николаевом и Днепропетровском, войдут в состав РФ.

Одесса критически важна и для всего стратегического хода СВО, и для дальнейшей мирной конфигурации. Без Одессы Украина становится бесперспективным государственным образованием, которое даже при сохранении крупных исторически советских промышленных центров будет выглядеть глухой провинцией.

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Разгром ВСУ на Покровском направлении и продвижение ВС РФ к Торецку: последние новости СВО
ВСУ стягивают резервы в Сумскую область и готовятся к наступлению ВС РФ
02 августа 2024, 10:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России громит врага на Покровском направлении, зачищает Красногоровку от ВСУ и продвигается к Торецку, тем временем украинское командование готовится к возможному наступлению ВС РФ в Сумской области.
Последние новости из зоны спецоперации на утро 02.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

Покровское направление


Армия России выбила противника из села Тимофеевка и продолжает активное наступление к Ивановке. Преодолеть данный рубеж очень важно для российских сил, так как от Тимофеевки идет прямая дорога к стратегической трассе Покровск – Константиновка. Других населенных пунктов на пути к ней нет. До трассы осталось порядка шести км.

При этом оставшаяся часть Весёлого и участок шириной до 3 км от села до железной дороги уже находится под контролем наших подразделений.
Тем временем начались бои за Сергеевку и Желанное. Противник пытается удержаться на своих позициях и применяет бронетехнику и дроны. Вражеские Telegram-каналы пишут, что армия России «действительно атакует почти в каждой лесополосе». Таким образом, наступление идёт по всему участку фронта, лишая противника манёвра.

«Помимо захваченного Веселого на Покровском направлении, россияне продвинулись ещё в целом ряде населённых пунктов — в районах Лисичного, Ивановки, Сергеевки и Желанного», — пишет украинский военный ресурс Deep State.

Торецкое направление

Здесь российские бойцы приступили к взятию террикона в селе Железное, которое находится рядом с границей Торецка. После освобождения этого села ВС РФ будут контролировать передвижение ВСУ в Торецке. Именно поэтому Железное так важно, так как является ключом к дальнейшему освобождению Торецка, поясняет военкор Евгений Лисицын.

При этом ВС РФ расширили зону контроля в западной части Нью Йорка (Новгородское), продвигаются к Пантелеймоновке и продолжают окружать оборону противника у Александрополя.
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ

Кураховское направление

Тут российская армия выдавливает ВСУ из последних домов частного сектора в Красногоровке и продолжает зачищать от украинских боевиков занятую часть. В западных СМИ уже появилась информация о полном освобождении нашими войсками этого населенного пункта. Однако некоторые подразделения ВСУ еще удерживаются в городской застройке.

Харьковское направление

ВС РФ продолжают держать оборону, а ВСУ перебрасывают резервы с других направлений для проведения масштабного контрнаступления. Противник постоянно атакует малыми группами с использованием большого числа дронов.

Продолжаются бои в районе многоэтажек в Волчанске, российские штурмовики борются за контроль над кварталом, уже зафиксировано продвижение в частном секторе возле района. Украинские войска стремятся выбить ВС РФ с занятых позиций, однако вместо этого последние несколько дней только теряют свои.

В районе Старицы украинцы предприняли четыре попытки атак на позиции ВС РФ, которые не увенчались успехом. Идут высокоинтенсивные бои.
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

Сумское направление

Из Сумской области поступают данные о подготовке ВСУ к возможному заходу ВС России с территории Курской области, пишет Telegram-канал «Два майора». Здесь противник начал активно стягивать технику и личный состав, попутно уничтожая дорожные указатели. Резервы переводятся с Харьковского и других направлений.

«Идут в большинстве танки, весь вечер и всю эту ночь и до сих пор на направления н.п. Зелёный Гай сумского района и его окрестностей», — пишут «Два майора».

Часовоярское направление

В Часов Яре западнее водоканала продолжаются ожесточенные бои. Микрорайоны Новый и Октябрьский полностью разрушены, и теперь основные силы противника находятся в районе огнеупорного завода. ВСУ массово применяют ночные ударные дроны, а вот у ВС РФ отмечается их острая нехватка по всей линии фронта.

Одновременно с этим российские войска ведут мероприятия по улучшению своих позиций на северном и южном флангах Часов Яра.
Тем временем ВСУ отступили с ключевых высот в районе Клещеевки, и теперь оборона противника здесь надломилась.

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#вс рф
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«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
Боец Студент: ВСУ стали применять под Угледаром новую версию «‎Бабы-яги»
02 августа 2024, 10:16

Фото: istockphoto/vadimrysev

Украинские военные на Угледарском направлении начали использовать новую версию «‎Бабы-яги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент.
По его словам, дрон используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.

«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама «Яга» становится почти бесшумной», — объяснил он.

Дрон «Баба-Яга» — беспилотный летательный аппарат ВСУ. Изначально эти аппараты были сельскохозяйственными беспилотниками, но украинские военные переделали их под боевые задачи и теперь используют для нападения на российские объекты. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Развожаев: Часть сбитой американской ракеты могут уничтожить на месте
02 августа 2024, 08:12

Фото: istockphoto/DedMityay

Часть сбитой американской ракеты ATACMS в Севастополе могут уничтожить на месте, если её не удастся вывезти. Пока обломок остаётся на проспекте Генерала Острякова, как и множество суббоеприпасов.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале. Часть проспекта, где лежат неразорвавшиеся боеприпасы, в настоящее время оцеплена. Сотрудники оперативных служб должны выяснить, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения их на полигоне.

Глава города уточнил, что если взрывотехники поймут, что безопасная транспортировка части ракеты и боеприпасов невозможна, их будут уничтожать на месте со всеми предосторожностями. Жителей окрестных домов предупредят дополнительно, в случае, если им на время придётся покинуть свои жилища.

Губернатор добавил, что из-за ликвидации последствий ракетного обстрела проспект Генерала Острякова и дорога-дублёр будут перекрыты ориентировочно до 12:00. Движение общественного транспорта в это время будет осуществляться по запасной альтернативной схеме.

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На Украине снова призвали к завершению конфликта
Ермак: необходимо как можно скорее завершить украинский конфликт
01 августа 2024, 22:58

Фото: iStock/3dmitry

Необходимо как можно быстрее завершить украинский конфликт, чему поспособствует вторая конференция по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью агентству Bloomberg.
В последние несколько дней киевские власти всё чаще стали призывать к проведению переговоров и завершению конфликта, хотя ранее выступали против этого.

Ермак указал на то, что главной целью второго саммита, который может пройти в этом году, станет формирование предпосылок для завершения боевых действий. Конфликт нужно завершить как можно быстрее для достижения справедливого мира, подчеркнул политик.

Он также отметил, что саммит может пройти в одной из стран Глобального Юга, возможно, на Ближнем Востоке.

Ермак указал на важность присутствия Китая на этой конференции, поскольку страна, по его мнению, способна оказывать влияние на Россию.

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#конфликт
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ВС РФ ударили по аэродрому в Николаеве, где тренировались пилоты ВСУ
Лебедев: в Николаеве ударили по аэродрому, где тренировались пилоты ВСУ
01 августа 2024, 22:42

Фото: iStock/vadimmmus

Российские войска поразили аэродром в Николаеве, на котором украинские пилоты тренировались с иностранными инструкторами. Об этом в своём Telegram-канале написал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ ударили по ближайшему пригороду, который был довольно мощным. С 90% вероятностью прилёт пришёлся на аэродром, на котором, по словам Лебедева, могли находиться переданные Украине истребители F-16.

Также подпольщик уточнил, что именно на этом аэродроме иностранные инструкторы обучали украинских лётчиков управлению поставленными Киеву истребителями и другими военными самолётами.

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