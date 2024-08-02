«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США

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Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена отстранили от предвыборной гонки в результате переворота. Об этом телеканалу Fox News заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.
«Это был переворот для свержения президента, подумайте. У него было 14 миллионов голосов (на предварительных выборах), он проводил кампанию год, выиграл ее, а они его выкинули. Они сказали, либо сейчас уходи, либо мы сделаем это сложным путем», — сказал Трамп.
Он добавил, что его оппонентка Камала Харрис — провальный кандидат, а «нечестные СМИ» хотят «сделать из нее Маргарет Тэтчер».
Трамп резюмировал, что не является фанатом Байдена, однако и саму Харрис он не считает умной.
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Никита Кротов