Радио1
Главная / Новости / Политика/ Отставка Нуланд говорит о скорой победе России на Украине, заявил бизнесмен Дотком

Отставка Нуланд говорит о скорой победе России на Украине, заявил бизнесмен Дотком

Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд означает скорую победу России на Украине
08 марта 2024, 11:03
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что это означает конец прокси-войны США на Украине, а значит и победу России над Западом.

Дотком предрёк, что теперь НАТО будет занято продажей американского оружия странам Евросоюза, которые крайне напуганы дальнейшим развитием событий. Также он добавил, что отношения между США и Евросоюзом существенно испортятся.


Бизнесмен рассказал, что Нуланд запомнят как организатора госпереворота, страстного поклонника прокси-войны и организатора заговора «Северного потока».

Читайте также:

«Затянут удавку: что будет с Украиной после ухода Нуланд и за что ее «убрали» США

Мария Захарова объяснила причины предстоящей отставки Нуланд

Экс-разведчик Риттер: Нуланд уволили из-за разногласий с Белым домом
#сша
#украина
#политика
#конфликт
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова назвала выступление Байдена «мезозойским постмодерном»
08 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о недавнем выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе.
Захарова назвала его речь «мезозойским постмодерном» и посмеялась над её нелогичностью.

«Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть, не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отреагировала официальный представитель МИД РФ.
Она также не оставила без внимания реплику Байдена о том, что за недорогими лекарствами нужно отправляться в Москву. По словам Захаровой, консульскому департаменту МИД РФ нужно в список целей для поездок в Россию добавить пункт «За лекарствами по совету Байдена».

Нужно сказать, что президент США Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих речей и действий. Как-то он перепутал Россию и Китай, предложив Си Цзиньпиню возглавить Россию. Как-то он заявил, что «был целым профессором Пенсильванского университета», хотя никогда там не преподавал. Жители США назвали подобные фразы «байденизмами». Американский президент терялся на сцене, пожимал руки "невидимым" людям, продолжая удивлять своих избирателей.

Читайте также:

Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным
#сша
#президент
#мид рф
#байден
#захарова
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Бред сумасшедшего»: Карлсон раскритиковал Байдена за слова об Украине
Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова Байдена об Украине
08 марта 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон назвал бредом сумасшедшего слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Ранее Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием «О положении союза» заявил, что Украина способна остановить Путина при поддержке со стороны США. Также он призвал конгресс утвердить и представить ему на подпись законопроект о помощи Киеву.

Комментируя данное заявление, Карлсон сказал: «Ложь за ложью». Он подчеркнул, что Украина не сможет остановить Россию, о чём говорит продолжительность конфликта и постоянные успехи российской армии.

Также Байден заявил, что НАТО в настоящее время «сильна как никогда». Карлсон же ответил, что это совершенно не так, и добавил, что вся речь Байдена – это «бред сумасшедшего».

Журналист отметил, что Байден совершенно не заинтересован своей страной и её внутренними проблемами, такими как деградирующая экономика, наркоторговля, плохое состояние учебных заведений и т.д. Вместо этого президент ставит в приоритет помощь Киеву.

Читайте также:

Байден: Американских солдат нет и не было на Украине

Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину
#джозеф байден
#украина
#сша
#конгресс сша
#помощь
#финансирование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом хочет обнародовать доказательства военного сотрудничества РФ и КНДР
08 марта 2024, 09:41

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Американские власти намерены обнародовать имеющиеся у них доказательства военного сотрудничества России и КНДР, об этом сообщила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, её цитирует ТАСС.
«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы быть лучше готовыми к принятию мер и координации шагов, которые мы можем сделать», — заявила Рапп-Хупер.

По её словам, Соединённым Штатам удалось завладеть и такими данными как передача баллистических ракет и боеприпасов между странами.

Чиновница заявила, что Белый дом будет делиться новой информацией о сотрудничестве стран по мере её поступления.

Ранее в Вашингтоне уже выражали обеспокоенность тесным, взаимовыгодным сотрудничеством РФ и КНДР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Кирби: Вашингтон обеспокоен укреплением сотрудничества России и КНДР

Yonhap: КНДР запустила несколько крылатых ракет в акватории Японского моря

Reuters: КНДР в 2023 году поставила в Китай ресниц и париков на сумму $167 млн
#кндр
#россия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Жёсткий и злобный демагог»: Карлсон отреагировал на последнее выступление Байдена
Карлсон назвал последнее выступление Байдена самой неамериканской речью
08 марта 2024, 08:58

Фото: Официальный сайт Кремля

Последнее выступление главы США Джозефа Байдена было самой неамериканской речью за всю историю президентов Штатов, с таким заявлением выступил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в социальной сети X.
«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», — заявил Карлсон, посмотрел трансляцию речи Байдена.

Он также назвал главу Соединённых Штатов «жёстким и злобным демагогом».

Байден выступил в Конгрессе США с посланием «О положении союза». Его речь, которая длилась более часа, постоянно прерывалась неодобрительными выкриками со стороны слушателей.

В ходе своего выступления Байден также в очередной раз оговорился, заявив, что в Москве можно купить дешёвые лекарства, чего нельзя сделать в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байден: Американских солдат нет и не было на Украине

Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину

Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах
#сша
#джозеф байден
#журналист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме напомнили Великобритании, что она - потопляемый остров
08 марта 2024, 08:40

Фото: iStock/nevenmn

Первый зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин сделал заявление в ответ на поставку Великобританией оружия Украине. Он сказал, что Британия - остров, и этот остров не является непотопляемым. Об этом пишет РИА «Новости».
Важно отметить, что бывший премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон, высказал мнение о возможности захвата Крыма Украиной. Затулин считает, что такие заявления отражают английский шовинизм, который по-прежнему пронизывает общество. Он полагает, что это объясняет постоянный интерес Джонсона и других английских адмиралов к Крыму, Черному морю и Севастополю.

Затулин также подчеркнул, что военная помощь, которую Великобритания предоставляет Украине, и высказывания о захвате Крыма имеют не только политическое, но и историческое значение. Он сравнил Крым с непотопляемым авианосцем, в то время как все авианосцы Великобритании, включая сам остров, являются потопляемыми.

Затулин считает, что Британия, как островное государство по-прежнему хочет править морями, поэтому так сильно интересуется Крымом.

В конце февраля Джонсона раскритиковали за резкий выпад в сторону Владимира Путина. Экс-премьер сказал главе российского государства «убираться к черту с Украины».

Читайте также:

Великобритания объявила о скорых поставках помощи на Украину

Джон Хили: Великобритания не сможет противостоять России в потенциальной войне

Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины
#крым
#министр
#великобритания
#военная украина
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мария Захарова подвергла критике заявление греческого премьера о России
08 марта 2024, 08:07

Фото: iStock/RobertBreitpaul

Мария Захарова отреагировала на заявление греческого премьера, который назвал Россию «врагом Европы». Выступление политика транслировало греческое телевидение ERT.
Недавние заявления премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины и его описания России как «врага Европы» вызвали реакцию официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. В своем Telegram-канале она отметила, что Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны.

Захарова также напомнила о важности сохранения памяти о греческом движении Сопротивления, а также о том, что композитор Микис Теодоракис, чьи произведения она изучала в школе, также был «врагом нацистской Европы».

«Во-первых, мы ни Грецию, ни кого другого не запугивали и не запугиваем. Ни одного примера не найдете. Во-вторых, Европа бывала разной. Третий рейх тоже был Европой. Вот для такой, нацистской Европы мы всегда будем врагом», — написала Захарова в мессенджере.
7 марта Мицотакис во время выступления на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию «врагом Европы» и сказал, что Греция будет поддерживать Украину, пока это будет нужно.

Премьер заметил, что Греция важна для суверенитета Европы и вносит большой вклад в Североатлантический альян, а также добавил, чтобы прочие страны стремились к отчислению денег на военные нужды ​НАТО в размере 2%.от бюджетов.

Читайте также:

Греция обвинила Россию в ракетном ударе по кортежу Зеленского в Одессе

Греция собирается расторгнуть оборонный контракт с Россией

Греция будет обучать украинских лётчиков управлению истребителями F-16
#греция
#россия
#мария захарова
#мид рф
#заявление
#премьер-министр
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден призвал американцев закупаться лекарствами в Москве
Байден по ошибке пригласил американцев в Москву за дешевыми лекарствами
08 марта 2024, 07:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Американский лидер Джозеф Байден, выступая с речью «О состояние союза», призвал американцев поехать в Москву за доступными лекарствами.
«У меня будут проблемы из-за этих слов, но если кто-нибудь из вас сядет со мной на борт президентского самолета и полетит в Торонто, Берлин, Москву…», — заявил Байден, после чего прервал свою речь.

Американский президент тут же извинился за упоминание Москвы в своей речи, однако, позже всё же отметил, что в Москве лекарства, вероятно, дешевле, чем в Соединённых Штатах.

Напомним, 4 марта Байден ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые США ввели ещё в 2014 году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Байден: Трамп не умеет отличать добро от зла и «съёживается» перед Путиным

Байден подписал временный бюджет американского правительства

Терапевт О'Коннор: Байдену диагностировали несколько болезней
#джозеф байден
#лекарства
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия нанесла удар по двум базам террористов в Сирии
ВКС России нанесли удар по двум базам террористов в Сирии
08 марта 2024, 03:23

Фото: РИА Новости

Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Идлиб два места базирования террористов, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.
Он уточнил, что удары были нанесены 5 марта в районе населенного пункта Басанкуль. В результате были ликвидированы более 20 террористов.

Как рассказал Кулить, за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации произошел один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в провинции Латакия. Жертвой обстрела стал один сирийский военнослужащий.

28 января при помощи беспилотника был нанесен удар по базе американских военных на границе Иордании и Сирии. Тогда в результате атаки погибли три человека, пострадали — более 30. Президент США Джо Байден пообещал ответить на атаку.

Читайте также:

Минобороны Сирии: Жертвами авиаударов США стали военные и мирные жители

Военную базу США на востоке Сирии атаковали ракетами

Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
#вкс
#обстрел
#рф
#сирия
#террористы
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об оторванности Байдена от жизни
Сенатор Бритт: будущее США под угрозой из-за оторванности Байдена от жизни
07 марта 2024, 23:47

Фото: iStock/rarrarorro

Сенатор Республиканской партии Кэйти Бритт прокомментировала итоги выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом в интервью журналу Punchbowl.
Бритт обвинила Байдена в отрыве от жизни и подчеркнула, что американский лидер выбился из колеи.

«Последствия ставят под угрозу будущее Америки», – заявила она.

Ранее сообщалось, что Джозеф Байден планирует отправить Киеву 200 миллионов долларов из бюджета армии США.

Читайте также:

Байден собрался занять у военных миллиарды для помощи ВСУ

«Ощутили запах крови»: стало известно, зачем республиканцы блокируют финансирование Киева

Администрация Байдена готова запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины
#сша
#джозеф байден
#конгресс сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф