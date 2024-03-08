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Немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что это означает конец прокси-войны США на Украине, а значит и победу России над Западом.
Дотком предрёк, что теперь НАТО будет занято продажей американского оружия странам Евросоюза, которые крайне напуганы дальнейшим развитием событий. Также он добавил, что отношения между США и Евросоюзом существенно испортятся.
Бизнесмен рассказал, что Нуланд запомнят как организатора госпереворота, страстного поклонника прокси-войны и организатора заговора «Северного потока».
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Дотком предрёк, что теперь НАТО будет занято продажей американского оружия странам Евросоюза, которые крайне напуганы дальнейшим развитием событий. Также он добавил, что отношения между США и Евросоюзом существенно испортятся.
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Анастасия Чинкова