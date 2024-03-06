«Затянут удавку: что будет с Украиной после ухода Нуланд и за что ее «убрали» США

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Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покидает свой пост. Как ее отставка повлияет на отношения Украины и США, что она говорила о России, и почему ее называют «дамой с печеньками», читайте в материале «Радио 1».
Отставка Виктории Нуланд: что известно
Об отставке Виктории Нуланд глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил пятого марта. Он заявил, что решение об уходе с поста заместителя госсекретаря США она приняла самостоятельно. Временно исполнять обязанности Нуланд будет другой заместитель Блинкена — Джон Басс.
Что пишут украинские СМИ о Нуланд
Ряд украинских СМИ и телеграм-каналов называли Нуланд «архитектором» политики США по Украине.
После начала Евромайдана, Нуланд неоднократно приезжала в Киев, где проводила совещания с лидерами протеста. Однажды Нуланд вышла на Майдан и стала раздавать печенье участникам митингов, за что ее вскоре стали называть «дама с печеньками». С приходом к власти в США Дональда Трампа, Нуланд подала в отставку.
Она вернулась на службу после того, как президентское кресло занял действующий глава США Джо Байден.
Позиция Нуланд по России
Заместитель госсекретаря США прежде неоднократно позволяла себе резкие высказывания в адрес России. Она заявляла, что Россия не соответствует тому образу, который от нее ожидают, кроме того, она подчеркивала, что США намерены «затягивать удавку» до тех пор, пока Москва не сядет за стол переговоров по урегулированию вооружённого конфликта на Украине.
В ходе последней поездки на Украину Нуланд заявила, что президент России Владимир Путин получит «ряд неприятных сюрпризов», которые будут преподнесены в зоне СВО. Также она выразила уверенность в том, что ВСУ добьются успехов на линии фронта.
Как Москва отреагировала на увольнение Нуланд
США пытаются «замести следы» и прикрыть свой провал на Украине, в том числе посредством увольнения замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Они сейчас будут заметать следы, в том числе через подобные отставки, увольнения, через попытку перезагрузить всю историю, связанную со своим внешнеполитическим просчетом», - пояснила Захарова.
Она также добавила, что американская политика по Украине полностью провалилась.
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Анастасия Хохлова