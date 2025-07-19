На Западе раскрыли истинные причины ультиматума Трампа

19 июля 2025, 11:21

Steigan: Трамп поставил России ультиматум по Украине для отсрочки санкций

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп потребовал от Москвы заключить мир с Киевом в течение 50 дней, чтобы отсрочить введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.





По мнению авторов статьи, такой шаг прежде всего связан с внутренней, а не внешней политикой. Глава Белого дома решил выиграть время до того момента, как Сенат вынудит его ввести вторичные санкций против России. При этом, как следует из статьи, американский лидер не взял на себя конкретных обязательств по выполнению российских требований по украинскому конфликту.

«Трамп, видимо, решил выиграть себе 50 дней в Вашингтоне, чтобы добиться мира на Украине, прежде чем Сенат вынудит его ввести вторичные санкции против России. Следовательно, заявление от 14 июля было скорее вопросом внутренней, чем внешней политики», — говорится в материале.