Макрон заявил об усилении давления на Россию после разговора с Зеленским

19 июля 2025, 10:33

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву. К такому решению он пришел после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.





Французский лидер подтвердил намерение Парижа продолжать поддерживать Киев, а также поприветствовал приятие нового пакета антироссийских санкций.

«Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе (с другими западными лидерами — прим. ред.) мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — написал политик.