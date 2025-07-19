Макрон заявил об усилении давления на Россию после разговора с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву. К такому решению он пришел после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
Французский лидер подтвердил намерение Парижа продолжать поддерживать Киев, а также поприветствовал приятие нового пакета антироссийских санкций.
«Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. <...> Вместе (с другими западными лидерами — прим. ред.) мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня», — написал политик.Ранее в Госдуме оценили влияние новых санкций ЕС на экономику России.