На Западе раскрыли, как Зеленский пытается удержать власть

В своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что Владимир Зеленский осуществил значительные кадровые изменения в правительстве, чтобы сохранить контроль над ситуацией в Украине. Об этом информирует РИА Новости.
Александр Меркурис отметил, что перестановка министров является способом для Зеленского продемонстрировать самому себе, что он все еще обладает властью и способен что-то изменить.
Эксперт охарактеризовал действия главы киевского режима как странные в условиях военного кризиса.
Он отметил, что такие шаги предпринимаются на фоне приближающегося коллапса на юге Донбасса, ухудшения ситуации в энергетической системе и экономике, а также нарастающих опасений по поводу политических изменений в США.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД страны. Напомним, Кулеба был министром иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.
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«Даже если это немного похоже на перестановку стульев на Титанике после столкновения с айсбергом», — отметил он.
Эксперт охарактеризовал действия главы киевского режима как странные в условиях военного кризиса.
Он отметил, что такие шаги предпринимаются на фоне приближающегося коллапса на юге Донбасса, ухудшения ситуации в энергетической системе и экономике, а также нарастающих опасений по поводу политических изменений в США.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с должности главы МИД страны. Напомним, Кулеба был министром иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года.
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Дарья Осипова