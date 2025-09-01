На Западе раскрыли один инструмент дипломатии Путина

01 сентября 2025, 16:34

Bloomberg: инструментом дипломатии Путина стали поездки с политиками на Aurus

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Агентство Bloomberg 1 сентября сообщило, что президент Владимир Путин превратил поездки на автомобиле Aurus с руководителями других стран в инструмент дипломатии.