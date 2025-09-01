Достижения.рф

На Западе раскрыли один инструмент дипломатии Путина

Bloomberg: инструментом дипломатии Путина стали поездки с политиками на Aurus
Агентство Bloomberg 1 сентября сообщило, что президент Владимир Путин превратил поездки на автомобиле Aurus с руководителями других стран в инструмент дипломатии.



Издание обратило внимание на эпизод, когда Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди покинули площадку саммита ШОС, отправившись в один автомобиль на двухстороннюю встречу.

Bloomberg отмечает, что такие совместные поездки дают Путину возможность продемонстрировать Aurus мировым лидерам и служат образом повышения престижа этого российского люксового автомобиля за границей.

Двусторонняя встреча Путина и Моди в Тяньцзине завершилась ранее в тот же день. Российский лидер подчеркнул рост торгово‑экономического взаимодействия между странами, а Моди заявил, что особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся глубоким и всеобъемлющим и имеет большое значение для поддержания мирового мира, стабильности и процветания.

