Песков рвскрыл, почему Путин передвигается по КНР с китайскими номерами

01 сентября 2025, 11:45

Песков назвал обычной практикой передвижение Путина с китайскими номерами в КНР

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Передвижение президента России Владимира Путина по Китаю на автомобиле Aurus с китайскими номерами — привычная практика, заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».





Ранее сообщалось, что в КНР Путин будет ездить на Aurus с китайскими дипломатическими знаками, тогда как в других странах машина сохраняет московские номера.



