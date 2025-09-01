Песков рвскрыл, почему Путин передвигается по КНР с китайскими номерами
Песков назвал обычной практикой передвижение Путина с китайскими номерами в КНР
Передвижение президента России Владимира Путина по Китаю на автомобиле Aurus с китайскими номерами — привычная практика, заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».
Ранее сообщалось, что в КНР Путин будет ездить на Aurus с китайскими дипломатическими знаками, тогда как в других странах машина сохраняет московские номера.
«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — добавил Песков.Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня; он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.