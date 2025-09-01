Достижения.рф

Песков рвскрыл, почему Путин передвигается по КНР с китайскими номерами

Песков назвал обычной практикой передвижение Путина с китайскими номерами в КНР
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Передвижение президента России Владимира Путина по Китаю на автомобиле Aurus с китайскими номерами — привычная практика, заявил пресс‑секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью «Комсомольской правде».



Ранее сообщалось, что в КНР Путин будет ездить на Aurus с китайскими дипломатическими знаками, тогда как в других странах машина сохраняет московские номера.

«В Китае — всегда только с китайскими номерами, это обычная практика», — добавил Песков.


Визит российского лидера в Китай продлится четыре дня; он примет участие в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0