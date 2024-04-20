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Села Очеретино и Новокалиново под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) и город Часов Яр представляют собой наиболее сложные для ВСУ места боев, сообщили украинские военные в интервью CNN.
По их словам, передача Очеретино под контроль России поставит под российский огневой контроль лозистические узлы. Речь идет о таких городах, как Константиновка и Покровск, а также селе Великая Новоселка.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия принимает все меры для укрепления обороны в Часовом Яре. Он также предположил, что российские войска планируют захватить город к 9 мая.
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«Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели – выйти на границы Донецкой области», – заявил один из украинских офицеров.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия принимает все меры для укрепления обороны в Часовом Яре. Он также предположил, что российские войска планируют захватить город к 9 мая.
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Александр Климов