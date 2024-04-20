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Раскрыта информация о тяжелых для ВСУ местах боев

CNN: Два села и город Часов Яр – сложные места места боев для ВСУ
20 апреля 2024, 02:36
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Села Очеретино и Новокалиново под Авдеевкой в Донецкой народной республике (ДНР) и город Часов Яр представляют собой наиболее сложные для ВСУ места боев, сообщили украинские военные в интервью CNN.
По их словам, передача Очеретино под контроль России поставит под российский огневой контроль лозистические узлы. Речь идет о таких городах, как Константиновка и Покровск, а также селе Великая Новоселка.

«Противник в настоящее время использует превосходство в воздухе, ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, пытаясь достичь своей цели – выйти на границы Донецкой области», – заявил один из украинских офицеров.



Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия принимает все меры для укрепления обороны в Часовом Яре. Он также предположил, что российские войска планируют захватить город к 9 мая.

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«Спас от обстрелов»: мать ребенка с аутизмом о погибшем военкоре Еремине
Мать ребенка с аутизмом: Военкор Еремин спас нас от обстрелов в ДНР
20 апреля 2024, 03:18

Фото: iStock/vadimrysev

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году военный корреспондент «Известий» Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из поселка Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью изданию она рассказала, что запомнила доброту и чуткое отношение журналиста к своему ребенку.
«Он нас забрал, рискнул, забрал вдвоем с Колей, привез в Донецк к маме, вынес сумки. Я не видела такой любви к детям, небезразличия к людям», – подробно описала свое спасение женщина.

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#военкор
#спасение
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На Украине сообщили о взрывах на фоне воздушной тревоги
«Общественно»: Взрывы прогремели в Конотопе и Сумах на севере Украины
20 апреля 2024, 01:26

Фото: iStock/RamonCast

Взрывы в двух городах на севере Украины вызвали воздушную тревогу, передает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
«В Конотопе Сумской области был слышен звук взрыва... в Сумах был слышен звук взрыва», – уточняется в публикациях.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 14 областях северной, западной и центральной части республики. На данный момент следуют отбои.

Ранее в Одессе произошел взрыв. Первые сообщения о взрыве поступили 19 апреля в 13:50. Позже в городе начался пожар. Последующие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.

Глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.

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#украина
#воздушная тревога
#удар
#пожар
#одесса
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Два одесских терминала повреждены, сообщили на Украине
20 апреля 2024, 00:26

Фото: iStock/aapsky

Два терминала в порту Южный под Одессой подверглись удару и были повреждены, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины в Facebook*.
«Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции», – отметили в ведомстве.

Уточняется, что один из них принадлежал компании «Дельта Вилмар», расположенной в Сингапуре. Организация является поставщиком пищевой промышленности, в 2020 году она стала крупнейшим производителем рафинированного подсолнечного масла на Украине.

Ранее глава областной администрации Олег Кипер ранее сообщил об ущербе, нанесенном портовой инфраструктуре Одессы. По его словам, российские войска нанесли удары по ключевым объектам инфраструктуры региона.

Первый взрыв в Одессе прогремел 19 апреля около 13:50. За ним последовал пожар в городе. Другие взрывы прогремели в 14:10 и 15:02.

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Стали известны детали гибели военкора «Известий»
Военный корреспондент «Известий» времени погиб после из-за атаки FVP-дрона
20 апреля 2024, 00:25

Фото: iStock/Diy1

Военный корреспондент «Известия» Семен Еремин погиб в результате атаки FVP-удара во время подготовки репортажа в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщается на сайте издания.
«После второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», – отмечается в публикации.

Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее, осенью прошлого года, сообщалось, что в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

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#украина
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Военный корреспондент «Известий» погиб в зоне проведения СВО
Военкор «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения военной операции
19 апреля 2024, 23:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает сайт издания.
На данный момент обстоятельства инцидента не разглашаются.

Еремин работал в зоне проведения специальной военной операции с начала ее проведения в феврале 2022 года.

За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Осенью прошлого года в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Запорожской области погиб корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов.

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В Британии раскрыли судьбу элитной бригады ВСУ
Меркурис: элитная 47-я бригада ВСУ находится в шаге от окружения россиянами
19 апреля 2024, 21:44

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины столкнулась с серьезными трудностями на передовой в Донбассе. Такое мнение высказал британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«Эта бригада, которая практически непрерывно участвует в боевых действиях с июня прошлого года, находится в значительной опасности. Она на грани окружения и может быть вынуждена отступить с позиций, несмотря на возможные волнения и критику, которая будет на нее обрушена», — отметил аналитик.
По его словам, в Киеве наблюдается нарастающая паника из-за развития ситуации в Донбассе. Меркурис заключил, что ВСУ сталкиваются с коллапсом и теряют опору под ногами.

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Милонов заявил о необходимости дополнительно обучать боевых батюшек
19 апреля 2024, 20:32

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о важности и необходимости дополнительной подготовки для боевых священнослужителей.
«Я хорошо знаком с главным священником СВО отцом Димитрием, мы часто вместе работаем с бойцами в зоне боевых действий. Он и его соратники по служению Церкви духовно окормляют наших солдат, и такая поддержка важна для них ничуть не меньше, чем любая другая. Именно здесь человеку необходима не просто психологическая, а именно духовная помощь», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Он добавил, что отец Димитрий, например, написал несколько хороших трудов о работе в зоне боевых действий.

Ранее Виталий Милонов предложил для снижения количества разводов обязать мужчин платить большие суммы алиментов, а женщин — посещать психолога или священника.

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#священник
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Столтенберг рассказал, какое оружие страны НАТО готовы передать Киеву
Столтенберг: НАТО обсуждает поставку Киеву средств ПВО и дальнобойных ракет
19 апреля 2024, 19:15

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Украина в ближайшее время получит новые системы противовоздушной обороны. Кроме того, в НАТО обсуждается поставка Киеву современных высокоточных ракет большой дальности.
Об этом заявил глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В своей речи по итогам заседания Совета НАТО-Украина в формате видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского он сообщил, что западные министры договорились об ускорении военной поддержки Украины, включая боеприпасы и системы ПВО.

Кроме того, главы военных ведомств стран блока обсудили предоставление Киеву высокоточных ракетных систем дальнего радиуса действия, добавил генеральный секретарь НАТО. Столтенберг также сообщил, что альянс считает законными и легитимными удары Украины по военным целям в глубине территории России.

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#киев
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Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его смерти
19 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Американский доброволец, известный под позывным «Техас», Рассел Бентли, погиб в Донецке, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на его супругу.
Отмечается, что он воевал на стороне России с 2014 года и вел YouTube-блог о преступлениях Украины и США.

В последнее время работал военным корреспондентом агентства Sputnik. Согласно заявлению батальона «Восток», где он служил, Бентли был похищен неизвестными военными.

Его жена и коллеги утверждают, что его приняли за шпиона. Он исчез 8 апреля во время обстрела, когда отправился помогать пострадавшим. МВД ДНР объявило его в розыск, СК возбудил дело о его пропаже.

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