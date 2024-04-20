В ООН высказались о гибели военкора Еремина

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Заместитель постоянного представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента газеты «Известия» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Хак заявил РИА Новости, что ООН выступает против убийства журналистов.
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.
Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона ВСУ в зоне проведения СВО. Еремин работал в зоне СВО с момента начала СВО в феврале 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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Александр Климов