На Западе раскрыли признание Сырского о нападении ВСУ в Курской области

Главком ВСУ Александр Сырский считает ошибочным нападение на Курскую область, рассказал у себя на YouTube-канале британский аналитик Александр Меркурис.
«Есть сообщения из украинских источников о том, что главком Сырский в неофициальном порядке и через различные каналы связи заявляет, что он был против этой операции, считая ее ошибочной», — прокомментировал эксперт.Меркурис добавил, что украинские военачальники уже снимали с себя ответственность за собственные просчеты, обвиняя в них других. В частности, эксперт упомянул бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
По сообщению The Economist, от исхода попытки напасть на Курскую область может зависеть карьера Сырского.
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Никита Кротов