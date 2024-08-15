Российский «‎Искандер» уничтожил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области

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Военные ВС РФ уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области с помощью российского «Искандера». Об этом в своем Telegram-канал написало Минобороны РФ.
«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков», — указано в ежедневной сводке.
Отметим, что Сумская область Украины граничит с Курской областью Российской Федерации.
В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова