Видео: Минобороны РФ
Видеоролик с захваченными в плен в Курской области боевиками ВСУ показало Минобороны РФ.
Пленники, по информации оборонного ведомства, служили в бригаде штурмовиков. На записи видно, что укронацисты отвечают на вопросы бойцов ВС РФ.
Ранее сообщалось, что установлена личность одного из боевиков ВСУ, издевавшегося над пенсионером в Курской области. Пожилой мужчина искал дорогу в безопасное место, когда повстречал радикалов. Вместо помощи они стали оскорблять старика, который пропал без вести. Журналисты уточняли, что Александра Гусарова никто не видел уже на протяжении девяти или десяти дней.
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Никита Кротов