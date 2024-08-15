Стала известна личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Одним из бойцов ВСУ, издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ролик, на котором солдаты украинской армии в нацистских касках смеются над пожилым мужчиной, предположительно, снято на окраине Суджи. На кадрах военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, глумятся над пенсионером, называя его «русской свиньей».
Уточняется, что житель Городенки кричал россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
Читайте также:
Мэр Суджи прокомментировал якобы снятый украинскими журналистами репортаж в центре города
Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже
Российские бойцы ликвидировали до 2640 боевиков в Курской области с начала атаки на регион
Уточняется, что житель Городенки кричал россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
Читайте также:
Мэр Суджи прокомментировал якобы снятый украинскими журналистами репортаж в центре города
Стало известно о работе подразделений ВС РФ в Судже
Российские бойцы ликвидировали до 2640 боевиков в Курской области с начала атаки на регион
Екатерина Коршунова