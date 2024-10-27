По своему содержанию «план победы» Владимира Зеленского заключается в том, чтобы выпросить у своих партнеров еще денег на уничтожение украинцев. Об этом пишет портал AgoraVox.
«В реальности "план победы" Зеленского сводится к просьбе выделить крупную сумму денег, чтобы он (Зеленский) мог и дальше отправлять украинское население на убой», – написали журналисты.
По мнению авторов статьи, среди жителей Запада нет энтузиазма поддерживать Киев. Эти страны переживают финансовый кризис. Теперь журналисты задаются вопросом, проходят ли митинги в поддержку Украины или движутся поезда с добровольцами в интернациональные бригады ВСУ.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России заявил, что Владимир Зеленский принес своей стране позор и войну одновременно.
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Александр Климов