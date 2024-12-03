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Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в социальных сетях выразил мнение, что в случае переговоров по Украине США и НАТО столкнутся с непреклонной позицией России. Он объяснил, почему Москва не будет готова идти на уступки, а Западу останется только смириться с этим.
«Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США или НАТО с условиями, которые диктует Россия», — подчеркнул аналитик.Шрайвер также подчеркнул, что в ходе конфликта страдают прежде всего украинские граждане, в то время как Соединенные Штаты и НАТО позорятся, а Россия, наоборот, становится сильнее.
Российский МИД заявляет, что Москва готова к диалогу с НАТО, но на условии прекращения милитаризации Европы. Таким образом, Запад окажется перед выбором: либо принять требования России, либо продолжать конфликт, который, как считает Шрайвер, обречён на провал.
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