США не хотят становиться прямым участником конфликта на Украине

США не хочет становиться прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что у НАТО будет военная миссия на Украине.