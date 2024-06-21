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США не хотят становиться прямым участником конфликта на Украине

Аналитик Подберёзкин: США не хотят прямого участия в конфликте на Украине
21 июня 2024, 15:04
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

США не хочет становиться прямым участником конфликта на Украине. Об этом заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, комментируя заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что у НАТО будет военная миссия на Украине.
21 июня Орбан заявил, что блок НАТО проведет военную миссию на Украине, однако Венгрия не станет участвовать в ней. Политик добавил, что Венгрия не станет поддерживать идею ни финансами, ни военными кадрами, ни техникой.

Эксперт считает, что страны Запада находятся на опасной границе между прямым и косвенным участием в украинском конфликте. По его словам, США понимают всю опасность такого положения и пока «сделали шаг в сторону». Подберёзкин предположил, что ЕС превратится в военно-политическую организацию со своей инфраструктурой.



По мнению специалиста, американцы пытаются потихоньку уйти в сторону.

«В том смысле, что они прямого участия не хотят, чтобы в этот замес не попасть. Но всячески подталкивают к этому европейцев», — заключил эксперт в беседе с RT.

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