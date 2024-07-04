На Западе рассказали о желании Киева относительно вступления в НАТО

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Украина хочет получить обещание относительно того, что страна войдет в НАТО, на предстоящем саммите альянса, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля, рассказала в интервью изданию Politico глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
«Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО», – подчеркнула она.
Гарибаленко также отметила, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний относительно поставок вооружений из стран Североатлантического альянса.
Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что изменения в западной риторике в пользу все более частого обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной являются позитивным сигналом.
Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.
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Александр Климов