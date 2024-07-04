Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»

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Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
Он напомнил, что украинская делегация в 2022 году была готова принять эти соглашения, что положило бы конец военным действиям еще два года назад.
Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).
Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».
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Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).
Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».
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Олег Дикий