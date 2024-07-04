Politico опубликовала письмо ученых с призывом не принимать Украину в НАТО

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Ученые и аналитики США заявили, что НАТО должна отказать Украине в приеме в альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Это следует из письма которое, опубликовано в газете Politico.
Сообщается, что под документом подписались 61 человек. В письме говорится, что приближение Украины к статусу члена альянса может сделать только хуже. Эксперты напомнили, что 5 статья устава НАТО обяжет Америку вступить в прямой конфликт с РФ.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.
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«Цель существования НАТО заключается в защите территории НАТО и повышении безопасности для ее членов. Вступление Украины негативно повлияет на безопасность США и их союзников по НАТО с большим риском для всех сторон», — заключили они.
Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.
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Дарья Осипова