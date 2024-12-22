На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии

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Газета The Wall Street Journal указала на «знакомую головоломку» для стран Запада из-за Сирии.
Согласно информации издания, Запад стоит перед выбором — сотрудничать с теми, кого в Европейском союзе и Соединенных Штатах считают террористами, или уступить влияние в Сирии государствам, которые готовы на это. В подобной ситуации Запад оказался, когда к власти в Афганистане пришли талибы*.
В Сирии к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, и Запад относится к ней настороженно. В материале газеты сообщается, что прежде, чем снять с группировки санкции, ЕС и США намерены получить от них обязательства по защите женщин и меньшинств в республике, борьбе с экстремизмом и организациями.
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Екатерина Коршунова